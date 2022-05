(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

25 maggio 2022

Avvisi di pagamento per la refezione scolastica

Pagamento sospeso in attesa di ulteriori verifiche nei casi in cui non è stata applicata la riduzione

In relazione agli avvisi di pagamento della refezione scolastica senza la prevista riduzione che sono stati recapitati negli ultimi giorni a qualche decina di cittadini, l’Amministrazione Comunale invita i destinatari a non effettuare i dovuti pagamenti in attesa di avviare le verifiche caso per caso.

Gli avvisi sono stati recapitati a quegli utenti che usufruiscono del servizio e per i quali non risulta acquisita l’attestazione Isee entro il termine del 31 marzo 2022. Nei prossimi giorni si provvederà ad eseguire un controllo puntuale al fine di verificare se la certificazione Isee sia stata richiesta o meno e, nel primo caso, se ci sia stato un problema in fase di trasmissione agli uffici comunali.

Alla fine dei controlli sarà applicata la tariffa ridotta a tutti coloro le cui certificazioni Isee richieste nei termini (31 marzo 2022) non risultano acquisite nei portali del Comune di Monopoli.

