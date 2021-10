(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 12 ottobre 2021

Avviato il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni

Hanno preso il via il 1 ottobre 2021 le attività del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dal 2018, effettua con cadenza annuale coinvolgendo solo un campione e non tutte le famiglie.

Grazie al nuovo Censimento Permanente, le informazioni sulle principali caratteristiche socio–economiche del Paese saranno continue, tempestive ed aggiornate.

Il Censimento si svolgerà secondo due differenti modalità.

– Indagine Areale: le famiglie appartenenti a questo campione riceveranno la visita di un rilevatore autorizzato alla compilazione del questionario al quale dovranno fornire le informazioni richieste. In caso di assenza verrà lasciato un invito a prendere contatto con il rilevatore stesso o con l’Ufficio Comunale di Censimento. Questa fase si concluderà il 18 novembre 2021.

– Indagine da Lista: le famiglie appartenenti a questo campione riceveranno una lettera direttamente dall’ISTAT con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario e potranno utilizzare una delle seguenti modalità di restituzione:

– autocompilazione del questionario online, utilizzando le credenziali evidenziate nella lettera, direttamente tramite il portale Istat;

– recandosi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) appositamente istituiti dal Comune, dove sarà possibile fruire dell’assistenza di operatori comunali;

– tramite intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;

– mediante intervista faccia a faccia effettuata da un rilevatore incaricato dal Comune e munito di tablet.

Per l’autocompilazione le famiglie avranno a disposizione tutti i giorni fino al 13 dicembre.

I rilevatori che inizieranno le interviste dell’indagine da lista l’8 novembre concluderanno il lavoro sul campo il 23 dicembre 2021. I rilevatori incaricati dal Comune saranno dotati di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ISTAT e timbrato dal Comune di Cagliari.

L’Istat richiede la collaborazione di tutte le famiglie comprese nel campione.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge ma, soprattutto, un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività.

