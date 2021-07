(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Avere vent’anni (a vent’anni dal G8 di Genova)

ARCO – «Avere vent’anni» è l’iniziativa organizzata da Arci del Trentino, Forum trentino per la pace e i diritti civili, Cgil del Trentino, libreria Due Punti e patrocinata dai Comuni di Trento, Brentonico e Arco e dalla circoscrizione Fersina per i vent’anni dal G8 di Genova, che si terrà dal 9 all’11 luglio, con tappa conclusiva ad Arco al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 domenica 11 luglio.

L’iniziativa è stata presentata nella mattina di mercoledì 7 luglio al Cantiere 26, presenti il consigliere comunale delegato a inclusione, beni comuni, diritti civili, laicità e pace Tommaso Ulivieri e il vice responsabile di Amnesty International per Rovereto e Alto Garda Roberto Pignatelli.

«A vent’anni dal G8 -ha spiegato il consigliere Ulivieri- l’idea è rivolgersi a chi in quel 2001 nasceva e oggi ha vent’anni, ma a tutti gli altri, per riflettere e ricordare, parlando di un tema la cui attualità purtroppo non accenna a diminuire: quello dei diritti umani. L’iniziativa è stata di Arci, Forum e libreria Due Punti, noi ci siamo connessi per una tre giorni che ha nell’appuntamento conclusivo di Arco una sorta di compendio. L’importante è spiegare ai giovani cos’è stato il G8 di Genova, e far capire che i diritti umani non sono scontati, ma richiedono l’impegno di tutti».

«Per Amnesty il G8 è stato un momento terribile -ha detto Roberto Pignatelli- e già nel decennale abbiamo iniziato la campagna perché anche in Italia sia introdotto il codice identificativo alfanumerico sulle divise e sui caschi degli agenti e dei funzionari di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico, così che sia eventualmente possibile identificare i responsabili delle violazioni, evitando, come per il G8 di Genova, che molti dei responsabili l’abbiamo fatta franca. Il nostro contributo all’evento di Arco sarà con Paolo Pignocchi che parlerà di spazi di libertà in Europa, e con una piantumazione in via Prati, nell’ambito della campagna “Alberi dei diritti” per il 60° di Amnesty. Voglio ringraziare il Comune di Arco per la sensibilità e la disponibilità».

Il programma

Domenica 11 luglio, Cantiere 26,Arco

ore 11, “Alberi dei diritti”, 60° anniversari odella fondazione di Amnesty International: piantumazione di una magnolia in via Prati, nell’aiuola all’angolo con via Baden Powell, e inaugurazione di una targa commemorativa;

ore 15: «Diritti richiesti, diritti negati»

introduzione di Tommaso Ulivieri, consigliere comunale di Arco, delegato all’inclusione, diritti civili, beni comuni, laicità e pace, presente al G8 di Genova nel 2001

🔊 Listen to this