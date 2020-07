AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 61,5 MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE PER NUOVE OPERE E INVESTIMENTI SULLA CITTà

(AGENPARL) – BOLZANO, mar 21 luglio 2020

Dalle ristrutturazioni della casa di riposo Don Bosco, delle scuole Aufschnaiter, Ada Negri e Longon, alla realizzazione del nuovo acquedotto al Colle, e alla bonifica della ex discarica di Castel Firmiano

Grazie ad un avanzo di amministrazione record di 102,8 milioni

di Euro sul consuntivo 2019, il Comune di Bolzano potrà

finanziare nuove opere e investimenti sulla Città per 61,5

milioni di Euro. Via libera dunque alle ristrutturazioni della casa

di riposo Don Bosco, delle scuole Aufschnaiter, Ada Negri e Longon,

alla realizzazione del nuovo acquedotto al Colle e alla bonifica

della ex discarica di Castel Firmiano.

Quest’oggi in municipio il SIndaco Renzo Caramaschi ed il vice Luis

Walcher hanno illustrato in dettaglio le opere pubbliche, gli

interventi e gli investimenti aggiuntivi ossia che si sommano

rispetto a quelli già previsti in bilancio, finanziati con

il “tesoretto” a disposizione delle casse comunali. “Dopo aver

portato all’approvazione del Consiglio comunale il Conto Consuntivo

2019 e la delibera relativa al mantenimento degli equilibri di

Bilancio- ha detto il Sindaco Caramaschi- ci accingiamo ora a

presentare al Consiglio per il via libera definitivo, la delibera

di variazione di bilancio e applicazione dell’avanzo di

amministrazione. Ricordo che abbiamo previsto uno stanziamento, con

variazione di bilancio, di 600.000 Euro quale contributo per il

mondo dell’associazionismo cittadino le cui attività hanno

subito uno stop prolungato causa pandemia da Coronavirus. Abbiamo

inoltre previsto 900.000 Euro di minori entrate in considerazione

dell’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo

pubblico (COSAP) riconosciuta agli operatori del commercio, della

ristorazione, ai gestori di bar, pub, locali ecc. già

duramente colpiti dalla crisi dovuta agli effetti del Covid -19.

Abbiamo inoltre stanziato 350.000 Euro aggiuntivi rispetto ai fondi

messi a disposizione dello Stato, come prima tranche di aiuti per

le famiglie in difficoltà per finanziare buoni spesa

alimentari. Si tratta dunque complessivamente di una somma di

1.850.000 Euro come primo aiuto post Covid, alla Città.

Abbiamo quindi previsto di accantonare come fondo straordinario di

parte corrente, 3,8 milioni di Euro per far fronte ad eventuali

evenienze o criticità che si dovessero presentare in

autunno, nella malaugurata ipotesi di una ripresa dei contagi.

Siamo in sostanza pronti, avendone le capacità finanziarie e

nonostante gli investimenti sulle opere pubbliche, ad affrontare

una possibile nuova situazione critica”.

In dettaglio il vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Luis

Walcher ha elencato gli interventi che saranno finanziati con

l’avanzo di amministrazione. “Si tratta -ha detto Walcher- della

realizzazione del nuovo acquedotto e della nuova rete fognaria del

Colle (2,5 milioni di Euro su un costo complessivo dell’opera di

8,8 milioni cofinanziati da SEAB e Provincia), della

ristrutturazione della scuola Ada Negri (9,995 milioni di Euro su

un costo complessivo di 12,450); della ristrutturazione della

scuola Archimede-Longon (2°lotto – 8 milioni su un costo di 9

miliioni di Eurto ); della realizzazione dell’asilo nido Druso Est

(700.000 Euro su 3,2 milioni di Euro di costo totale dell’opera);

della ristrutturazione della sede municipale (4,4 milioni su 10,1);

della ristrutturazione della casa di riposo Don Bosco (12,250

milioni di euro su 14,750) e della ristrutturazione della scuola

von Aufschnaiter (23,734 milioni di euro su un intervento dal costo

complessivo di 35,558 milioni) sulla quale -ha aggiunto il Sindaco

“siamo arrivati ad una soluzione patrimoniale con la Provincia dopo

un confronto lungo, serrato e complesso, ma alla fine

positivo”.

Tra i principali investimenti finanziati con l’avanzo di

amministrazione figurano il potenziamento della rete di drenaggio

delle acque piovane in via Rencio (2 milioni di Euro); la bonifica

della vecchia discarica di Castel Firmiano (7,972 milioni di Euro

oltre ad un contributo della Provincia a copertura dell’80% della

spesa complessiva); l’adeguamento antincendio e sicurezza del

parcheggio di piazza Walther (2,3 milioni di Euro); il contributo

del Comune alla realizzazione del parcheggio interrato di piazza

Vittoria (4 milioni); l’adeguamento antincendio della casa di

riposo don Bosco (150.000 Euro) ed il progetto di ristrutturazione

della scuola media von Aufschnaiter (442.000 Euro).