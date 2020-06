AUTOSTRADA ROMA-LATINA: INTERROGAZIONE A ZINGARETTI

(AGENPARL) – ven 19 giugno 2020 SIMEONE (FI): “ROMA-LATINA, GOVERNO PERDE TEMPO E FRA 4 MESI SARA’ IMPOSSIBILE REALIZZARE L’OPERA. PRESENTEREMO INTERROGAZIONE A ZINGARETTI”

“Restiamo sconcertati dalle parole del ministro Paola De Micheli che di fatto nega la possibilità di nominare un commissario straordinario per il Corridoio intermodale Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone, limitandosi a fare un vago riferimento alla ‘semplificazione delle procedure’. La nomina del commissario è prioritaria per dare una svolta immediata all’opera, il governo non può rimangiarsi quanto promesso solo poche settimane fa.

Preannuncio sin da ora che presenteremo un’interrogazione al presidente Zingaretti, socio di maggioranza del governo Conte per sapere cosa intende fare l’amministrazione regionale, insieme all’esecutivo, per accelerare i tempi di realizzazione dell’infrastruttura anche alla luce di questi ulteriori ritardi.

Il tempo sta scadendo, l’autostrada Roma-Latina si fa adesso o mai più. Fra 4 mesi scadrà il vincolo preordinato di esproprio per i terreni dove dovrebbe sorgere l’infrastruttura. La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio avvenuta con delibera del Cipe del 25 ottobre 2018, è strumento di fondamentale importanza per la realizzazione dell’opera: alla scadenza verrebbe meno in modo definitivo la possibilità dell’occupazione d’urgenza. Sarebbe praticamente impossibile andare avanti con il progetto.

Se si perderà quest’occasione l’opera non si realizzererà più e rischieremo di consegnarla alla storia come grande incompiuta del nostro tempo. Chi deve decidere lo faccia subito, già nei prossimi giorni o se ne assumerà le responsabilità davanti a pendolari, cittadini e imprese penalizzate pesantemente dall’isolamento infrastrutturale in cui versa il territorio pontino. In particolare sia i cittadini che le imprese della provincia di Latina vogliono sapere se possono continuare a lavorare e ad investire nella regione, oppure se devono migrare altrove, magari anche all’estero, perché per loro non c’è più futuro”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

🔊 Listen to this