Autostrada del Sud-Est, aperto al traffico nuovo sovrappasso della Sp 45. Falcone: «Garantiamo continuità nello sviluppo dell'opera»

«Abbiamo visitato anche oggi un cantiere in febbrile attività, pienamente avviato verso l’obiettivo di portare l’Autostrada del Sud-est a Modica. Siamo soddisfatti per aver segnato oggi un altro significativo passo in avanti, aprendo al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo. Grazie a quest’opera ricuciamo e ammoderniamo la viabilità provinciale della zona, ma soprattutto facciamo proseguire senza intoppi lo sviluppo della nuova piattaforma autostradale fra Ispica e Modica. Il governo Musumeci aveva trovato una grande opera nella palude. Oggi, al contrario, attraverso il risanato Consorzio Autostrade Siciliane, la Regione garantisce la continuità dei lavori e il futuro completamento dei nuovi lotti della Siracusa-Gela». Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone stamane nel corso del sopralluogo al cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela, sul tratto in costruzione fra Ispica e Modica. Nel corso della visita, è stato aperto al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo che interseca il lotto autostradale. Presenti il deputato regionale Orazio Ragusa, il direttore generale del Cas Salvatore Minaldi e i tecnici delle imprese esecutrici dell’opera e del Libero Consorzio di Ragusa.

In allegato: una foto del sopralluogo dell’assessore Falcone.

