AUTORIZZATA L’ATTIVITà DEI FIORAI TITOLARI DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – gio 07 maggio 2020 disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″;

richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio

nazionale”;

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili

sull’intero territorio nazionale;

il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020

il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108

del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con

efficacia fino al 17 maggio 2020;

vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e

relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8

del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del

23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del

4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del

16.04.2020;

vista l’ ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020

visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

considerato che con la propria ordinanza n. 26 del 03.05.2020 sono stati riaperti al pubblico i

cimiteri cittadini per visite brevi ai defunti e per le cerimonie funebri secondo i dettami del DPCM

26.05.2020.

considerato che nella circostanza della visita ai propri defunti è consuetudine deporre fiori presso

i loculi che ospitano le spoglie dei propri cari

considerato che i fiorai che normalmente operano presso gli ingressi dei cimiteri sono titolari di

regolari posteggi su area pubblica

considerato che la vendita di fiori rientra tra le attività non vietate dal DPCM 26.04.2020

valutati gli spazi adibiti a tale attività congrui con il distanziamento interpersonale in virtù delle

superfici occupate

ORDINA

a far data dall’8 maggio sino al 17 maggio 2020

L’ attività dei fiorai titolari dei posteggi su area pubblica ubicati agli ingressi dei cimiteri

cittadini è autorizzata con i medesimi orari di apertura dei cimiteri cittadini, anticipata di 30

minuti per l’allestimento.

È altresì autorizzata l’attività dei fiorai nelle aree mercatali adiacenti ai mercati civici

comunali.

Le aree adiacenti i cimiteri cittadini dovranno essere fisicamente delimitate al fine di

garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura

massima contemporanea di non più di due clienti per fioraio.

Il Servizio protezione civile deve provvedere alla delimitazione dell’area mercatale mediante

transenne.

I fiorai devono garantire, per tutta la durata oraria giornaliera della loro attività, il controllo

dei varchi e il contingentamento degli accessi come sopra disposto e, a tal fine, devono

comunicare preventivamente al Comando della Polizia Locale i nominativi del personale

impiegato nelle attività di controllo.

Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da

parte dei relativi clienti, il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto

di assembramento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti),

DISPONE

che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e

ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente

gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne

ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet

istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al

presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le

ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA’ ATTO

– è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari

– è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio

Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al

presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura

