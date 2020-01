(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2020 “Questa mattina, nel corso dell’audizione del governatore del Veneto Zaia presso la commissione parlamentare per le questioni regionali, sono nuovamente emerse le enormi criticità dell’esecutivo sul dossier autonomia.

Una situazione di totale impasse che conferma le difficoltà del governo a gestire la questione in maniera seria, veloce, efficace e, soprattutto, in linea con i cittadini di quelle regioni che si sono già da tempo espressi con i referendum”.

Così, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione parlamentare per le questioni regionali, Roberto Pella (capogruppo) e Dario Bond, componente del coordinamento regionale veneto del movimento azzurro.

“L’avvicendamento al ministero per gli affari regionali – aggiungono – non ha di certo aiutato a velocizzare una definizione chiara del concetto di autonomia, ma è necessario imboccare definitivamente questo percorso che, nel rispetto delle problematiche specifiche di ciascun territorio e nell’ottica di una sana competizione tra le regioni, stimoli l’intero Paese a mettere in campo dei virtuosismi in grado di determinare anche un incremento del Pil.

E’ dunque finito il tempo dei proclami a cui questo governo ci ha abituato.

Forza Italia è pronta alla mobilitazione e chiede una risposta immediata che rispetti la volontà popolare e instauri quella competitività proficua tra le regioni che si tradurrebbe in più risorse per le singole autonomie e, di conseguenza, in maggiori introiti per lo Stato”.