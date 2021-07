(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 AUTONOMIA, CAON (FI): “SBAGLIATO ASPETTARE, SI DEVE AGIRE GIÀ ORA. GLI STRUMENTI COSTITUZIONALI CI SONO”

«Bene che Salvini, nel suo tour da Bassano a Jesolo stia ricordando che l’autonomia del Veneto resta una priorità. Male, il fatto che ribadisca che bisognerà aspettare ancora. Aspettare, naturalmente, un governo “amico”, a guida centrodestra e con la Lega azionista di maggioranza. Quale? Quando? Il futuro, purtroppo, è sempre imprevedibile. E, a dirla tutta, un governo amico c’è già, se non fosse tale, Lega — e del resto Forza Italia — non farebbero parte della compagine di maggioranza. Ci sono già tutti i presupposti per richiedere e attuare l’autonomia regionale, sulla base del referendum che si è tenuto il 22 ottobre 2017, ormai quattro anni fa. La prova tangibile della volontà dei veneti c’è, i mezzi, forniti dal Titolo V della Costituzione, pure. Che stiamo aspettando?».

Lo dichiara in una nota Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

