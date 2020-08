(AGENPARL) – mer 05 agosto 2020 Automotive: Porchietto (FI), Conte e Patuanelli relazionino in Aula sul settore automotive

“Forza Italia chiede che il Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relazionino con urgenza all’Aula su quali strategie hanno messo in campo per salvaguardare la più importante filiera produttiva, l’automotive.” Cosi inizia l’intervento sull’ordine dei lavori della deputata e responsabile del Dipartimento attività produttive di Forza Italia, Claudia Porchietto. “Nelle ultime 48 ore una parte della filiera automotive si è vista recapitare una mail dal principale player operante in Italia che stoppa le assegnazioni su almeno tre piattaforme. Non entro nel merito di decisioni che esulano dalle mie e vostre competenze, stiamo parlando di una società quotata e mai mi permetterei di fare incaute osservazioni, ma credo invece che sia giunto il momento di giocare a carte scoperte. Per questo chiedo al Governo di relazionare all’Aula su quale sia la strategia, sempre che ci sia, per traghettare il settore fuori dalla crisi”. Porchietto aggiunge che ”ad oggi non è stato annunciato nessun investimento rilevante, come invece hanno fatto gli altri Paesi in Europa. Penso agli 8 miliardi della Germania, al 12 miliardi della Francia, e ai 3 miliardi della Spagna, noi 50 milioni e la promessa di altri 500 milioni per sostenere gli ecobonus. Ma altro? Il settore necessita di politiche industriali forti, interventi per traghettare il settore all’ idrogeno passando dall’elettrico, misure ed interventi pubblici che riportino pezzi della filiera a produrre nuovamente in Italia, così come ha annunciato il Presidente Macron per la Francia. Il Governo batta un colpo, il ministro Patuanelli dica qualcosa di concreto e costruttivo. Noi di Forza Italia – conclude- un piano serio pluriennale con interventi di carattere pubblico che accompagnino il settore, di natura fiscale per sostenere i consumi, l’abbiamo costruito e lo mettiamo a disposizione del Governo, ma facciamo in fretta”.

