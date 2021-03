(AGENPARL) – Roma, 10 marzo 2021 – Automotive, Lega: domani question time in Commissione Trasporti su proroga documento unico

“Occorre prevedere subito una proroga dell’entrata in vigore del Documento unico di circolazione per le pratiche di immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli, prevista per il 31 marzo, che sta creando gravissime difficoltà al mondo dell’automotive e complica la vita a centinaia di cittadini. Il differimento è indispensabile per superare alcune criticità del sistema che oggi crea molti problemi a un comparto colpito in modo duro dall’emergenza Covid. Un intervento fortemente richiesto da tutto il settore dell’automotive che non ha trovato soluzione nel Dl Milleproroghe, ma che deve essere risolto nel più breve tempo possibile”.

Lo chiedono i deputati della Lega in Commissione Trasporti che hanno presentato un question time, prima firmataria il capogruppo Elena Maccanti, in discussione domani in commissione.