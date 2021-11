(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Cordiali saluti

Comunicato Stampa

La scuderia RO racing, pronta ad affrontare nuove sfide anche questo fine settimana. Saranno sette i rappresentanti del sodalizio di Cianciana che prenderanno parte al 26° Slalom Città di Misilmeri, manifestazione valida per la Coppa Acisport di quinta zona.

Prosegue senza soste la stagione siciliana degli slalom. Saranno ben sette i piloti che rappresenteranno la scuderia RO Racing al 26° Slalom Città di Misilmeri, organizzato dalla Misilmeri Racing in collaborazione con il Team Palikè.

La manifestazione, valida per la Coppa Acisport di quinta zona, vedrà al via, in rappresentanza del sodalizio di Cianciana, nella categoria Attività di base, con una Autobianchi A112, Sergio Marfia. Tre saranno i compagni di scuderia che proveranno a ben figurare nella classe N1400. Con due Peugeot 106 ci saranno Yuri Floriani e Danilo Puleo, sempre nella stessa categoria, ma con una Peugeot 205 Rally, sarà della partita Salvatore Milioto. Lorenzo Allegro, con una Citroen Saxo, sarà ai nastri di partenza della N 1600. In classe S7 del Gruppo Speciale, con la sua abituale Renault 5 Gt Turbo, proverà a dire la sua Salvatore Nicotra. Antonino Di Matteo, con la sua Formula Gloria C8 Suzuki della classe E2 SC 1600, cercherà di ripetere una nuova prestazione di rilievo, mirando alle zone nobili della classifica generale.

“Un fine settimana light quello che la scuderia si appresta a vivere – ha detto il direttore sportivo Rosario Montalbano – gli impegni, vista la conclusione di diversi campionati, iniziano ad essere meno gravosi. Siamo certi che anche questo week end agonistico saprà regalarci soddisfazioni e risultati importanti”.

65/21

