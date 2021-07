(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 Cordiali saluti

La scuderia RO racing, con Jessica Scarafone, pronta a difendere la leadership nella classifica di campionato italiano femminile al 13° Slalom di Favale-Castello che si correrà domani, 18 luglio, in Liguria. Tre i piloti del sodalizio di Cianciana impegnati in Sicilia allo slalom di Castell’Umberto.

Tutto pronto alla scuderia RO racing per affrontare un nuovo week-end agonistico improntato all’insegna degli slalom.

Il sodalizio di Cianciana, questo fine settimana, sarà, infatti, presente con i suoi piloti al 13° Slalom Favale Castello e al 2° Slalom di Castell’Umberto.

In Liguria, domani domenica 18 luglio, Jessica Scarafone sarà al via dello Slalom di Favale per ribadire la propria leadership nella classifica riservata alle dame del Campionato italiano di specialità. La forte pilotessa frusinate affronterà le manche della gara della provincia di Genova con la sua Citroen Ax di classe E1 Italia 1400.

In Sicilia invece al 2° Slalom di Castell’Umberto saranno tre i rappresentanti della scuderia pronti a dare battaglia nelle proprie categorie di appartenenza. In classe N 1400, con due Peugeot 106, saranno della partita Tindaro Papa e Danilo Puleo, un autentico stacanovista delle manifestazioni che si disputano in Terra di Trinacria. Al via della classe N 1600, sempre con una Peugeot 106, ci sarà Antonino Princiotta.

“Faremo sentire il nostro sostegno alla nostra Jessica che vede sempre più vicino l’obiettivo del titolo italiano – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – confidiamo in una nuova prestazione maiuscola della ragazza frusinate che non dà scampo ai maschietti”.

