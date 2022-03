(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 Cordiali saluti

Comunicato Stampa

Definiti i programmi della stagione 2022 per Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi. I due portacolori della scuderia RO racing saranno al via del CIRA con una Skoda Fabia R5 Evo2 gestita dalla Delta Rally.

Inizierà dal Rally Elba, che si disputerà nell’isola toscana il terzo fine settimana d’aprile, l’impegno agonistico nel Campionato italiano rally asfalto per Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi.

I due portacolori della scuderia RO racing hanno deciso di ripetere l’esperienza della scorsa stagione supportati, ancora una volta tecnicamente, dalla Delta Rally di Riccardo Cappato, dalla Michelin, dall’ Atech racing e dalla Promox.

La scelta del giovane talento Molisano è ricaduta sulla Skoda Fabia R5 Evo2, vettura che tante soddisfazioni gli ha regalato lo scorso anno.

Il campionato si articolerà su sette prove che, da aprile fino a ottobre, si articoleranno sulle strade di tutto lo Stivale e che vedranno Giuseppe ed Emanuele tra i sicuri protagonisti.

“Ho voluto riprovare a cimentarmi in un campionato molto qualificato contro avversari di alto spessore tecnico – ha detto Giuseppe Testa – abbiamo la certezza di poter contare su partner tecnici di indubbio valore e per questo siamo certi di poter disputare una nuova stagione dalle grandi aspettative, non vediamo l’ora di iniziare”.

08/22