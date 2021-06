(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 PROVE COPPA TEODORI: EMERGE MERLI

Disputate le prove della 60^ Coppa Teodori valida per l’Europeo e l’Italiano Montagna, l’eterno confronto Merli-Faggioli vede i migliori tempi del trentino nelle proveAscoli Piceno – Le prove della 60^ edizione della Coppa Paolino Teodori si sono svolte secondo il tradizionale copione delle cronoscalate di questi ultimi anni: il trentino Christian Merli (Osella Fa30) ha segnato il miglior crono in entrambe le salite, con il fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC) che si è migliorato segnando un tempo superiore di un secondo. La terza prestazione è stata siglata dal potentino Achille Lombardi (Osella Pa2000), mentre il catanese Domenico Cubeda (Osella Fa30) si è piazzato quarto. In coda alle partenze sono saliti gli oltre trenta protagonisti dell’Europeo. Il migliore dei piloti stranieri è risultato il francese Sebastien Petit (Nova NP1-2) che ha siglato il nono tempo assoluto, mentre il ceko Petr Trnka (Norma M20FC) è a ridosso della top ten. Tra i marchigiani solita bella prestazione dell’ascolano Alessandro Gabrielli (Picchio-Alfa Romeo 4C) migliore nel gruppo E2SH, poi negli altri gruppi sono emersi il fasanese Francesco Leogrande (CN-Osella Pa21S), il potentino Carmine Tancredi (E1-Ford Escort Cosworth), il padovano Luca Gaetani (GT-Ferrari 488 Challenge), il bolzanino Rudi Bicciato (A-Mitsubishi Lancer), la trentina Gabriella Pedroni (N-Mitsubishi Lancer), i fasanesi Giacomo Liuzzi (RS Plus-Mini Cooper S) e Andrea Palazzo (RS Cup-Peugeot 308RC), il reatino Antonio Scappa (RS-Peugeot 308GTI), l’orvietano Gabriele Bissichini (Produzione E-Renault Clio Williams), il teramano Antonio Bonasorte (Produzione S-Citroen Saxo Vts) ed il reggino Daniele Morabito (Bicilindriche-Fiat 500). Tra le auto storiche che hanno aperto le partenze migliore prestazione per l’osimano Antonio Angiolani (March-Toyota 783).

