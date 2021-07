(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Cordiali saluti

Comunicato Stampa

Auto e moto nel fine settimana “corsaiolo” della scuderia RO racing. In Sicilia e in Molise saranno diversi i portacolori del sodalizio di Cianciana impegnati in due slalom. In Spagna invece scenderà in pista il giovane centauro siciliano Carmelo Belluzzo.

Due gli Slalom nei programmi della scuderia Ro racing questo fine settimana. Domani, domenica 4 luglio, in Molise, al 5° Slalom di San Giuliano del Sannio, su una Radical Sr4 1.4, Riccardo di Iuorio proverà ad essere tra i protagonisti. Il rallysta è alla sua seconda partecipazione nella disciplina degli slalom e dovrà vedersela contro tanti blasonati specialisti.

In Sicilia al 12° Autoslalom delle Fonti di Scillato che si disputerà domani sulle Madonie, su parte del tracciato della gloriosa Targa Florio, in provincia di Palermo ci saranno Sabatino Pagnozzi, a bordo di una Renault Twingo di Classe A 1600, Yuri Floriani, su una Peugeot 106 N 1400 e su una vettura gemella Danilo Puleo che proverà a far proseguire la striscia positiva di risultati che sta inanellando nella stagione 2021.

In Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, il giovane talento favarese delle due ruote, Carmelo Belluzzo, proverà a giocarsi le sue carte nella sua seconda presenza nel Campionato spagnolo di Moto 2.

Stiamo continuando il nostro percorso in una serie che a mio parere è la più importante d’Europa – ha detto Rino Salcuni – Carmelo ha una grande capacità di apprendimento, sono sicuro che presto conseguiremo risultati più che soddisfacenti”.

34/21

🔊 Listen to this