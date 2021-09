(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 A GROTTAMMARE IL RADUNO DI AUTO D’EPOCA “RUOTE NELLA STORIA” IL PROSSIMO 10 OTTOBRE

Ad organizzare l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e I Borghi più Belli d’Italia-ANCI

Si chiuderanno martedi 5 ottobre le iscrizioni al raduno turistico-culturale di auto d’epoca “Ruote nella Storia 2021-Grottammare” organizzato dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e l’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia-ANCI”. La manifestazione patrocinata dai comuni di Grottammare, Ascoli Piceno, Offida e Fermo è in programma per domenica 10 ottobre. E’ prevista la partecipazione di un massimo di 40 equipaggi possessori di auto storiche immatricolate prima del 31/12/1980, che formeranno due carovane con partenze distinte da Ascoli Piceno e da Fermo.

Il programma prevede il ritrovo degli equipaggi iscritti alle ore 9,00 in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno e in Piazza del Popolo a Fermo. La partenza sarà alle ore 10 in direzione Grottammare grazie ad un suggestivo itinerario nell’entroterra fino a raggiungere e congiungersi a Grottammare, dove è previsto l’arrivo alle ore 11,30 circa con esposizione delle vetture storiche in Via Palmaroli in prossimità del borgo antico della cittadina.

Alle ore 12 ci sarà il benvenuto dell’Amministrazione Comunale in Piazza Peretti, e successivamente una conviviale offerta dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo presso il Ristorante Papa Sisto. Alle ore 15 i partecipanti potranno visitare le bellezze di Grottammare.

Il Museo del Tarpato rappresenta parte dell’importante recupero della parte storica di Grottammare Alta ed è dedicato a Giacomo Pomili detto “Il Tarpato”, con l’esposizione delle sue opere pittoriche. Il Teatro dell’Arancio, costruito alla fine del ‘700 fa parte degli oltre settanta apprezzati teatri storici delle Marche, mentre il Torrione della Battaglia è inserito nella cinta muraria del Borgo e risale al XVI secolo e offre una delle più belle viste panoramiche del paese.

Per informazioni consultare il sito www.ascolipicenofermo.aci.it nella sezione “notizie per i soci” o sulla pagina facebook “Ruote nella Storia 2021 – Grottammare”.

🔊 Listen to this