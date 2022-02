(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 Auto: Porchietto (FI), Misure significative, finalmente si avvia un percorso

“800 milioni nel 2022, poi 1 miliardo l’anno fino al 2030. Questi gli stanziamenti previsti dal Governo, misure significative per tamponare la situazione e soprattutto per l’avvio della costruzione di un percorso e di una strategia industriale, dando prospettiva nel tempo. È esattamente ciò che da tempo chiediamo eper cui ci siamo battuti negli ultimi mesi. Cambia inoltre il concetto di incentivo prevedendo contributi non soltanto a chi acquista il veicolo finito, ma anche alla filiera che lo produce e vende. Ma non fermiamoci, questo è uno dei pilastri su cui deve fondarsi il percorso di transizione, occorre pensare a come portare produzioni in Italia, a come non perderne altre e soprattutto a come prevedere politiche innovative fiscali per ricerca e sviluppo e trasformazione del sistema, senza perdere di vista un principio che in primis il Parlamento auspico condivida pienamente: il settore deve essere in grado di rispondere alla necessità di ridurre l’impatto della CO2 come richiesto dagli accordi internazionali, a prescindere dalla tipologia di alimentazione e di motore. Non dobbiamo demonizzare le tecnologie tradizionali ma dobbiamo spingere affinchè la ricerca italiana possa mettere a disposizione carburanti nuovi ed eco compatibili, preservando la filiera produttiva e i posti di lavoro. Abbiamo imprese innovative consolidate e nuove iniziative imprenditoriali pronte a raccogliere la sfida, è nostro compito dar loro gli strumenti per essere competitivi. Questo ci aspettiamo di poter condividere con i Ministri ed i ministeri preposti. Un lavoro su cui Forza Italia farà con convinzione la sua parte.”

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di FI e Responsabile Attività Produttive di FI

