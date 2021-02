AUTO ELETTRICHE, ATTIVATE IN CITTà LE PRIME DUE COLONNINE

(AGENPARL) – PORDENONE, mer 03 febbraio 2021

Sono state attivate in città le prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche, in via via Prasecco, e in via Amendola vicino al palasport Crisafulli. Prossimamente verranno progressivamente attivate anche le altre installate dal Comune nelle settimane scorse in città.

Sono in tutto 19 distribuite in 15 siti, nei quartieri, in centro e nei punti chiave quali strutture sanitarie e impianti sportivi.

Ad «accendere» simbolicamente le prime due colonnine sono stati il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla mobilità e urbanistica Cristina Amirante. «E’ un modo per fare politica ambientale – ha commentato Ciriani – per dare un servizio a chi ne ha bisogno e per attrezzare la città in vista di una prossima maggiore diffusione delle auto elettriche».

«La transizione energetica di una città e la riduzione drastica dell’inquinamento – ha aggiunto Amirante – passano attraverso una serie di azioni su cui il Comune è concretamente impegnato, penso all’adeguamento degli impianti di riscaldamento pubblici, la sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci a led a bassa emissione, l’utilizzo di bus non inquinanti e la modifica delle abitudini di mobilità dei cittadini: più trasporto pubblico, più biciclette, più mobilità elettrica o a biometano oppure a a gas naturale liquido. In particolare, stiamo incentivando la sostituzione del parco veicoli da parte dei privati favorendo la tecnologia elettrica. Per questo abbiamo posato le ricariche. Una rivoluzione che si aggiunge alle nuove ciclabili, ai nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche e ai nuovi autobus urbani ecologici».

Le altre stazioni di ricarica sono state installate in via Molinari al parcheggio della Fiera, al parcheggio Marcolin e nelle vie delle Grazie, Maggiore, dello stadio, Fontane, Beata Domicilla, Fratelli Bandiera, Brusafiera, generale Cantore. Infine in via Oberdan nei pressi del parcheggio della stazione dei bus e in vial Rotto vicino al parcheggio dell’ospedale.

Fonte/Source: https://www.comune.pordenone.it/it/comune/comunicazione/comune-informa/notizie/auto-elettriche-attivate-in-citta-le-prime-due-colonnine