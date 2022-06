(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 AUTO: DOMANI CONFERENZA STAMPA CON TAJANI SU INIZIATIVE FI PER SETTORE

Domani 15 giugno,alleore 12, presso la sede nazionale di Forza Italia (via in Lucina, 17 – Roma), il coordinatore nazionale del partito, AntonioTajani, presiederàunaconferenza stampa per illustrare le iniziative di Forza Italiasull’automotive. Proposte concrete per evitare che, in nome di slogan politici propagandistici, sia inferto un colpo mortale aquesto importante settore, strategico per l’economia del Paese. All’incontro con igiornalisti, parteciperanno ancheAnna Maria Bernini e Paolo Barelli, rispettivamente presidentidei senatori e dei deputati azzurri, e il responsabile deidipartimenti, Alessandro Cattaneo.

