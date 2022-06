Auto d’Epoca – CAEM/Scarfiotti – com stampa n°20/2022 – rinvio Trofeo Scarfiotti

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 RINVIATO IL 26° TROFEO SCARFIOTTI PER AUTO D’EPOCA

La manifestazione è stata rinviata per cause di forza maggiore estranee al club organizzatore

La 26^ edizione del Trofeo Scarfiotti per auto d’epoca, che era in programma per i giorni 18 e 19 giugno, è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dello staff organizzatore. Il club CAEM/Lodovico Scarfiotti troverà sicuramente una data nei prossimi fine settimana per assicurare l’evento agli appassionati equipaggi che solitamente intervengono da molte regioni d’Italia ed anche ai molti estimatori che seguono l’evento da spettatori lungo il percorso.

