(AGENPARL) – Roma, 21 agosto 2021 – Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Melbourne, in Australia, in maniera pacifica per radunarsi contro le restrizioni locali di blocco, in netto contrasto con la situazione a Sidney, dove più di 1.500 agenti di polizia sono scesi nel CBD e nelle aree circostanti per annullare ciò che era creduto di essere una protesta anti lockdown.

La polizia del New South Wales (NSW) ha annunciato sabato mattina che le linee di trasporto pubblico per il centro di Sydney e le corse sarebbero state bloccate. I treni dovevano saltare le principali stazioni ferroviarie fino alle 14:00 ora locale. I taxi e le compagnie di rideshare sono stati minacciati che avrebbero dovuto affrontare fino a mezzo milione di dollari di multe se avessero portato le persone nel centro di Sydney tra le 9:00 e le 15:00 ora locale.

Gli agenti di polizia hanno bloccato il traffico sulle strade principali della città per respingere qualsiasi accenno di una protesta pianificata.

In una dichiarazione su Twitter, la polizia del NSW ha affermato che una protesta non è autorizzata e rischierebbe di diffondere il COVID-19, la malattia causata dal virus.

«La sicurezza pubblica è la nostra prima priorità e verrai multato o arrestato se ti presenterai».

Dalle 10 del mattino circa, ora locale, un elicottero della polizia ha iniziato a volteggiare sopra quello che si credeva fosse il punto di partenza pianificato della protesta. La polizia del NSW alla fine ha effettuato diversi arresti per la presunta protesta pianificata. Le riprese video hanno mostrato gruppi di agenti di polizia che inseguivano persone e portavano via diverse persone vicino a Victoria Park .

Multiple people being arrested. pic.twitter.com/0tpOPW4O5U — Josh Bavas (@JoshBavas) August 21, 2021

Uno dei presunti organizzatori della protesta di sabato, il 29enne Anthony Khallouf, è stato condannato a otto mesi di carcere dove trascorrerà almeno tre mesi, per non aver rispettato gli ordini di sanità pubblica del NSW.

Sydney, con una popolazione di oltre 5 milioni di persone, è stata sottoposta a un rigoroso blocco in atto dalla fine di giugno. Le attuali restrizioni locali a Sydney vietano le riunioni all’aperto e le regole stabiliscono che le persone possono uscire di casa solo per alcuni motivi selezionati.

Separatamente, nella capitale del Queensland, Brisbane, migliaia di persone si sono radunate nei giardini botanici della città per manifestare contro le misure di blocco e vaccinazione, ha riferito The Courier Mail . “Svegliati, pecorella”, diceva un cartello, riportava l’Australian Associated Press.

Nel frattempo, nella capitale del Victoria, Melbourne, grandi folle a migliaia sono scese in strada convergendo da più direzioni intorno a mezzogiorno, chiedendo la fine di blocchi e restrizioni.

Canti di “libertà” e «imprecazione contro Dan Andrews», riferendosi al premier di Victoria, potevano essere ascoltati occasionalmente dalla folla, come ha mostrato un video in diretta dell’evento. Il filmato mostrava folle, tra cui donne e bambini, che procedevano lungo le strade principali del CBD di Melbourne.

In un video separato della protesta di Melbourne, si poteva vedere una piccola folla caricare un gruppo di agenti di polizia mentre un agente è stato visto a terra. Un altro video mostrava un agente di polizia che sparava proiettili di gomma contro i manifestanti.

La folla si è dispersa dopo circa due ore e dopo diversi arresti da parte della polizia. Il numero totale degli arresti non è stato chiarito.

Simile a Sydney, Melbourne ospita più di 5 milioni di persone. La città è attualmente nel suo sesto blocco dall’inizio della pandemia del virus del PCC.

Il Victoria entrerà in blocco in tutto lo stato sabato alle 13:00 ora locale, unendosi a Melbourne con le restrizioni, ad eccezione di un coprifuoco che si applica solo a Melbourne, almeno fino alla fine del 2 settembre.

Sabato, Victoria ha riportato 61 nuovi casi acquisiti localmente del virus del PCC.

Nel NSW, quella cifra era di 825, con quasi l’80% dei nuovi casi registrati in 12 aree del governo locale (LGA) preoccupanti.

Il NSW ha visto anche altri tre decessi, tra cui un uomo di 90 anni e un uomo di 80 anni che erano residenti presso Greenwood Aged Care a Normanhurst, dove un membro dello staff ha lavorato due giorni mentre si credeva fosse contagioso. La terza morte è una donna di 90 anni del sud-ovest di Sydney; è morta all’ospedale di Liverpool.

Venerdì sono state annunciate nuove regole e restrizioni per lo stato del NSW, con maschere obbligatorie per tutti quando all’aperto, tranne quando si fa esercizio fisico, e nuovi coprifuoco. Il blocco è stato esteso anche a Sydney fino al 30 settembre.

«Faccio appello a tutti, vi prego di considerare il bene più grande. Solo una manciata di persone sta facendo la cosa sbagliata, ma sta avendo conseguenze catastrofiche», ha detto sabato il premier del NSW Gladys Berejiklian. «Dobbiamo davvero assicurarci che quando inizieremo ad aprire, i numeri dei casi siano il più basso possibile».