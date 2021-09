(AGENPARL) – Roma, 20 settembre 2021 – Oltre 65.000 australiani hanno firmato una petizione al Parlamento federale chiedendo che l’ente nazionale per i farmaci, la Therapeutic Goods Administration (TGA), rilasci la documentazione a sostegno della sua decisione di approvare l’uso dei vaccini COVID-19.

La petizione, ” Rilascia immediatamente tutti i documenti di presentazione della TGA per i vaccini finanziati con fondi pubblici “, che dovrebbe chiudersi il 22 settembre, è stata firmata da 65.000 persone a partire dal 20 settembre.

«Il pubblico australiano ha finora finanziato i produttori di vaccini contro il covid per un importo di $ 5 miliardi, e questo potrebbe aumentare. Allo stesso tempo, il governo sta tentando di imporre queste nuove terapie al pubblico utilizzando gli ordini di sanità pubblica, i media e le richieste di “vaccinazione obbligatoria”. Il TGA che ha il compito di garantire la sicurezza dei farmaci forniti al pubblico ha stabilito di aver abrogato la propria responsabilità in tal senso rifiutandosi di divulgare informazioni su questi farmaci nonostante le richieste di libertà di informazione. È ora che venga ripristinato il diritto del pubblico di ispezionare tutti i documenti per i vaccini che sono finanziati da loro. Il TGA non deve più essere l’unico arbitro di quali documenti dovrebbero essere considerati riservati se il pubblico paga le aziende farmaceutiche per i loro prodotti. Il pubblico dovrebbe avere il diritto di accedere a tali informazioni. Tutti gli studi sugli animali e clinici dovrebbero essere disponibili per l’ispezione aperta nell’interesse della sicurezza e della trasparenza. Se le aziende farmaceutiche desiderano mantenere la riservatezza dei loro prodotti o degli studi che conducono, dovrebbero essere autorizzate a farlo, ma solo per i farmaci che non attraggono finanziamenti pubblici (ad es. PBS)»

Richiesta di petizione

«Chiediamo quindi alla Camera di varare una legge, con effetto immediato, che rilasci tutti i documenti in possesso della TGA in relazione a eventuali vaccini da essa approvati (provvisoriamente o integralmente) per prodotti che sono stati pagati con fondi pubblici. Questo dovrebbe iniziare urgentemente con il rilascio di tutti i documenti sul vaccino covid».

La petizione è stata lanciata da Tony Nikolic, il preside dello studio legale Ashley, Francina, Leonard (AFL) and Associates con sede a Sydney, che ha intentato un’azione legale contro il New South Wales (NSW) e i governi federali australiani, chiedendo ordini di sanità pubblica essere dichiarato incostituzionale e illegittimo.

“Riteniamo che l’obbligo del vaccino priva i cittadini dei loro diritti umani fondamentali, compreso il diritto al lavoro, all’integrità fisica e al diritto al consenso informato alle cure mediche senza coercizione”, ha affermato un comunicato stampa dell’AFL.

La notizia della petizione arriva quando i governi statali e federali australiani hanno indicato gli alti tassi di vaccinazione come punto di riferimento chiave per il paese per allontanarsi dai blocchi COVID-19 e dalle restrizioni sanitarie per contenere la diffusione di COVID-19.

Il governo nazionale, un organismo intergovernativo che coinvolge il primo ministro e i leader statali e territoriali, ha concordato a fine luglio una tabella di marcia in quattro fasi per la vaccinazione.

Tutti gli stati e i territori sono attualmente nella prima fase, la Fase A, che consiste nel vaccinare una parte maggiore della popolazione. Una volta vaccinato il 70% della popolazione, viene avviata la Fase B, in cui le restrizioni come gli ordini di soggiorno a casa verranno in gran parte rimosse.

La fase C viene raggiunta una volta vaccinato l’80% della popolazione di una giurisdizione. A questo punto dovrebbero aprirsi i viaggi internazionali.

I governi statali e federali hanno differito nella loro attuazione del piano, con il NSW che offre determinate “libertà” agli individui completamente vaccinati una volta che il 70% della popolazione ha ricevuto due dosi del vaccino.

Nel frattempo, Victoria inizierà ad allentare le restrizioni sulle attività sportive all’aperto (che non sono limitate nel NSW) una volta che l’80% della popolazione avrà ricevuto una dose del vaccino. Al 70% di doppia dose di riferimento, parrucchieri, pub, club e matrimoni saranno aperti, ma solo per individui completamente vaccinati e con limitazioni.

Today we are releasing our roadmap.



As well as laying out how we will deliver the National Plan, the roadmap lets Victorians know when we can catch up with friends and family, and get back to the things we love. pic.twitter.com/ogMuUGrdGA — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) September 19, 2021

Le principali industrie hanno anche iniziato a implementare i mandati sui vaccini , compresi i servizi di assistenza agli anziani, l’istruzione e i viaggi.

Le frustrazioni con rigide restrizioni sanitarie hanno iniziato a ribollire con l’aumento delle attività di protesta e delle petizioni contro i regolamenti imposti dal governo, i mandati sui vaccini e i passaporti .

Dati recenti hanno anche rivelato i danni che i blocchi stanno causando agli australiani con il servizio di supporto per la salute mentale, Lifeline Australia, affermando che agosto è stato il mese più trafficato mai registrato per il servizio di salute mentale .

Un australiano su quattro ha anche riferito di conoscere qualcuno che si era suicidato negli ultimi 12 mesi, secondo i dati di Suicide Prevention Australia, il cui CEO Nieves Murray ha affermato che l’aumento dei suicidi si è verificato durante periodi di significativi sconvolgimenti sociali ed economici.

Nel frattempo, il 18 settembre, gli australiani nelle principali città hanno espresso il loro dissenso contro le misure COVID-19 imposte dal governo , con migliaia di manifestanti nelle città di Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, scesi in piazza nelle manifestazioni del “Freedom Rally” .