(AGENPARL) – Roma, 08 dicembre 2021 – Australia e Gran Bretagna non invieranno funzionari del governo alle Olimpiadi di Pechino del prossimo anno, hanno detto mercoledì i primi ministri dei due paesi, unendosi agli Stati Uniti in un boicottaggio diplomatico dei Giochi invernali.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto ai giornalisti a Sydney di aver deciso di vietare la partecipazione ai funzionari poiché il suo governo è stato respinto nei suoi tentativi di discutere con la Cina le sue presunte violazioni dei diritti umani nella regione dell’estremo ovest dello Xinjiang, così come varie altre questioni di preoccupazione .

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha anche affermato mercoledì che il suo governo non invierà ministri o altri rappresentanti alle Olimpiadi di Pechino, dicendo al parlamento che il suo governo prevede un efficace boicottaggio diplomatico.

“Siamo stati molto lieti e molto felici di parlare con il governo cinese di questi problemi e non ci sono stati ostacoli a ciò che si verifica dalla nostra parte”, ha detto Morrison.

“Ma il governo cinese non ha costantemente accettato quelle opportunità per noi di incontrarci su questi problemi. Quindi non sorprende, quindi, che i funzionari del governo australiano non andrebbero in Cina per quei giochi”, ha detto, aggiungendo che la decisione non sarebbe bar atleti dalla partecipazione ai Giochi invernali.

“Separo molto le questioni dello sport da queste altre questioni politiche”, ha detto.

Johnson, pur escludendo un boicottaggio da parte degli atleti, ha affermato: “Ci sarà effettivamente un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. Non sono previsti ministri e nessun funzionario”.

Le relazioni tra Cina e Australia sono state tese negli ultimi tempi dal commercio e da altre tensioni, tra cui le prime richieste di Canberra per un’indagine sulle origini del coronavirus che causa il COVID-19.

Pechino ha congelato tutti gli incontri a livello ministeriale tra i due Paesi e imposto tariffe sulle esportazioni australiane come carbone, carne bovina e vino.

Interrogato sulla possibilità di ritorsioni politiche o economiche da parte della Cina per il boicottaggio, Morrison ha affermato che sarebbe “completamente e assolutamente inaccettabile, e non ci sarebbe alcun motivo per questo”.

Il Comitato olimpico australiano ha detto che accoglie con favore l’annuncio del governo che gli atleti saranno autorizzati a competere alle Olimpiadi di Pechino, osservando che nessun atleta australiano ha espresso intenzione di ritirarsi.

Parlando con i giornalisti a Sydney, l’amministratore delegato dell’AOC Matt Carroll ha aggiunto che parteciperà anche una delegazione degli organizzatori delle Olimpiadi estive di Brisbane 2032.

In risposta alla decisione di Canberra, l’ambasciata cinese in Australia ha affermato che la colpa dell’attuale stato delle relazioni bilaterali è tutta da parte australiana.

“La dichiarazione della parte australiana secondo cui non invierà funzionari alle Olimpiadi invernali di Pechino è contraria alla sua aspettativa pubblicamente dichiarata di migliorare le relazioni tra Cina e Australia”, ha affermato l’ambasciata in una nota.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha detto ai giornalisti a Pechino più tardi mercoledì che il ministero ha già presentato una protesta con l’Australia per il boicottaggio diplomatico.

La Cina “esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione” alla decisione dell’Australia, ha detto Wang, rimproverando aspramente Canberra per aver “ciecamente” seguito Washington.

Pur indicando che il governo comunista intraprenderà misure di rappresaglia contro l’Australia, Wang ha aggiunto che un evento sportivo globale “semplice, sicuro ed emozionante” sarà “presentato con successo al mondo come programmato” dalla capitale cinese.

Lunedì, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non invieranno rappresentanze diplomatiche alle Olimpiadi di Pechino, che si apriranno il 4 febbraio 2022.

Pechino ha immediatamente risposto, criticando gli Stati Uniti per aver utilizzato le Olimpiadi come palcoscenico per spettacoli e manipolazioni politiche.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che prenderà una decisione in merito in considerazione degli interessi nazionali della sua nazione e del significato dell’evento.

Martedì la Nuova Zelanda ha anche affermato che non invierà rappresentanti diplomatici ai Giochi olimpici, citando una serie di questioni ma principalmente legate alle preoccupazioni per l’ulteriore diffusione del coronavirus.