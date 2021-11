(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 (agenzia umbria notizie)

collaborazione sviluppumbria e cpo per promuovere le pari

opportunità nell’attività di impresa

(aun) – perugia, 25 nov. 021 – A poco più di un mese dalla firma

dell’accordo tra Sviluppumbria e Centro per le Pari Opportunità

della Regione Umbria – sottoscritto lo scorso 7 ottobre

dall’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e

dalla presidente del CPO, Caterina Grechi, alla presenza di Luigi

Rossetti e Fortunato Bianconi in rappresentanza rispettivamente di

Arpal e di Umbria Digitale – si è pienamente avviata la

collaborazione tra le due istituzioni per promuovere in maniera

congiunta le pari opportunità nell’attività di impresa. Il

principale strumento operativo previsto dall’accordo è

l’attivazione dello sportello “Point Donna Umbria” localizzato

presso la sede legale del CPO a Perugia in via Giuseppe Mazzini

21. “Point Donna Umbria” nasce per fornire assistenza alle donne

che intendono avviare un’impresa in Umbria o che, comunque, hanno

necessità di avere informazioni in merito alla propria attività

imprenditoriale, inclusa la possibilità di accedere a

finanziamenti pubblici. Il servizio di orientamento e

accompagnamento, interamente gratuito, verrà fornito da personale

qualificato messo a disposizione dall’Agenzia per lo sviluppo

Economico di Sviluppumbria. Lo sportello sarà aperto fisicamente

una volta alla settimana ed è prevista anche l’erogazione dei

servizi on line online.

“Con questa iniziativa Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo

Economico della Regione Umbria, intende instaurare un rapporto di

collaborazione con CPO finalizzato ad avviare iniziative

congiunte, in linea con i rispettivi mandati – ha dichiarato

Michela Sciurpa – La promozione dell’impresa femminile rientra a

pieno titolo negli obiettivi strategici di Sviluppumbria. Si

tratta di uno dei temi prioritari per rilanciare la competitività

regionale in modo inclusivo e socialmente sostenibile. Nella mia

duplice veste di donna imprenditrice e di amministratore di

Sviluppumbria ho voluto fortemente promuovere questa iniziativa

per unire le forze con CPO mettendo a fattore comune le competenze

e i servizi erogati dall’Agenzia e fare conoscere a sempre più

donne le opportunità esistenti sul territorio”.

Nel commentare l’iniziativa la presidente Grechi, ha sottolineato

come “il CPO si è sempre contraddistinto, come istituzione, per

l’erogazione di servizi alle donne (La Biblioteca e il Centro

Antiviolenza Telefono Donna). Questo a testimonianza della sua

storica vocazione di essere sul territorio un presidio che offra

alle donne umbre strumenti concreti, fattivi, per garantire

visibilità ai loro bisogni e per il raggiungimento di una propria

autonomia”.

“Lo sportello “Point Donna Umbria” rappresenta un ulteriore passo

in questa direzione, che confido possa supportare tante donne

umbre nella valorizzazione della loro creatività e progettualità

nel lavoro”.

Fra gli altri ambiti di collaborazione previsti dall’accordo – che

prevede una durata triennale con possibilità di rinnovo- vi sono

anche la promozione di indagini conoscitive sulla realtà

imprenditoriale locale, l’identificazione delle opportunità di

accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e

dell’imprenditori, le attività di formazione imprenditoriale e

professionale e la collaborazione con gli altri attori locali che

si occupano di promozione e sostegno all’imprenditorialità

femminile e alle politiche attive del lavoro.

