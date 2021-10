(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 (agenzia umbria notizie)

campagna “io non rischio”, presidente tesei: volontari di

protezione civile baluardo per la sicurezza dei cittadini e del

territorio. a bastia umbra anche capo dipartimento nazionale

curcio

(aun) – Perugia, 24 ott. 021 – “Voi siete il baluardo per la

sicurezza in ogni momento ed in ogni circostanza. La sicurezza dei

cittadini come di tutto il territorio in cui operate. Per tutto

ciò, per la vostra generosità, professionalità e dedizione non

finiremo mai di ringraziarvi”. Con queste parole la presidente

della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha voluto salutare a Bastia

Umbra i volontari di Protezione Civile, che hanno allestito un

gazebo – come anche a Spoleto – in occasione della giornata

nazionale “Io non rischio”. Iniziativa organizzata su tutto il

territorio nazionale, e quindi anche in Umbria, che ha visto

insieme rappresentanti del volontariato di protezione civile,

Istituzioni e mondo della ricerca scientifica per diffondere la

conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone

pratiche di protezione civile.

Anche in Umbria, per l’occasione, sono stati realizzati due

gazebo a Bastia Umbra e Spoleto, mentre altre “piazze virtuali”

sono state animate sui profili Facebook delle Associazioni di

volontariato di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello,

Corciano e Narni. La manifestazione è stata organizzata insieme al

Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria.

Insieme alla presidente Tesei era presente a Bastia Umbra anche

Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento nazionale della Protezione

Civile, a testimonianza della grande considerazione che hanno il

sistema del volontariato ed istituzionale di protezione civile

umbro in ambito nazionale.

La presidente Tesei ed il Capo Dipartimento Curcio sono stati

accolti dal responsabile del gruppo locale dei volontari di

Protezione Civile di Bastia Umbra, Roberto Raspa, presenti anche

il direttore regionale della Regione Umbria, Stefano Nodessi

Proietti, il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, ed il

sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

La presidente Tesei ha voluto ricordare il ruolo svolto, e che

tuttora svolge, tutto il sistema di volontariato di Protezione

Civile per la pandemia: “Anche in questa drammatica circostanza,

che ancora non ci siamo messi alle spalle, i vostri interventi

sono stati sempre puntuali ed efficaci, dimostrando una

straordinaria vicinanza a tutte le nostre comunità. Personalmente,

e come presidente della Regione, credo fortemente nella importanza

della Protezione Civile. Prova ne sia il fatto che uno dei

primissimi atti che ho voluto assumere non appena mi sono

insediata è stato quello di decidere un significativo incremento

delle risorse per il vostro sistema. Ed oggi sono voluta essere

qui con voi, insieme al Capo della Protezione Civile nazionale,

Fabrizio Curcio, per rinnovare a voi tutti il nostro

ringraziamento e la nostra gratitudine. Sentimenti che sono certa

appartengono a tutti gli umbri”.

