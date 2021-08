(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 ANNO 42 – NR. 196 Sabato 21 agosto 2021

(agenzia umbria notizie)

asteramb 14

incendi boschivi, disposta dalla regione umbria l’apertura del

periodo di grave pericolosità su tutto il territorio regionale

(aun) – perugia, 21 ago. 021 – La Regione Umbria ha disposto

l’apertura del periodo di grave pericolosità per gli incendi

boschivi su tutto il territorio regionale.

In tale periodo, è fatto assoluto divieto di compiere azioni

che possano determinare potenziali rischi di incendi, quali

accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici, uso di

apparecchi a fiamma o elettrici, uso di fornelli o inceneritori

che producano faville o brace, abbandono di mozziconi di

sigaretta, fiammiferi, candele o simili, abbruciamento di stoppie

e/o altri residui vegetali.

In caso di avvistamento di un incendio boschivo, si invita a

chiamare il 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUE; la

chiamata è gratuita.

Redcom/nnn

🔊 Listen to this