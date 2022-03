(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 ANNO 43 – NR.42 Martedì 1 marzo 2022

scuola umbra di amministrazione pubblica, nasce “scuola umbra tv”,

prodotto editoriale multimediale che connette il mondo della pa

con i cittadini. magarini: “oltre a formare vogliamo informare sui

processi di sviluppo della pubblica amministrazione”

(aun) – Perugia, 1 mar. 022 – Connettere la pubblica

amministrazione con i cittadini, attraverso la valorizzazione del

lavoro del personale della PA. È questo l’obiettivo di “Scuola

Umbra TV”, una produzione digitale ideata e realizzata dalla

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ente di formazione e

aggiornamento della Regione Umbria e unica realtà formativa

nazionale ad essere interamente in house.

Un vero e proprio notiziario cross mediale informativo,

strutturato in rubriche tematiche e a cadenza mensile, che

accenderà un riflettore sui percorsi di conoscenza, sviluppo,

semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

“Il progetto – spiega l’amministratore unico della Scuola Umbra di

Amministrazione Pubblica, Marco Magarini Montenero – nasce in

risposta alle sfide che la pandemia ci ha imposto. L’emergenza

sanitaria non ha interrotto il processo di innovazione della

Scuola. Anzi, ha offerto nuovi stimoli e obiettivi. Fra tutti, la

possibilità di trasformare la formazione a distanza in una

esperienza coinvolgente, grazie alla realizzazione di un set

multimediale di ultima generazione. In virtù di questa esperienza

– prosegue Magarini – è emersa la necessità di valorizzare la PA

attraverso un progetto di comunicazione e informazione fortemente

innovativo e orientato al digitale”.

Nasce in questo campo fertile e ancora inesplorato nella P.A.,

una produzione editoriale digitale che toccherà aspetti che

interessano sia i dipendenti pubblici che i cittadini: novità

legislative, interviste e approfondimenti con esperti, focus

tematici su argomenti che riguardano da vicino la vita dei

cittadini, buone prassi e progetti innovativi, oltre a spazi

divulgativi per raccontare numeri, concetti e procedure proprie

della Pubblica Amministrazione.

“Il progetto di “Scuola Umbra TV” che inizia oggi – conclude

Magarini -, si inquadra in un percorso di innovazione che coglie

le sfide del digitale nutrendosi delle energie e dell’entusiasmo

di giovani professionisti. La redazione, diretta dal giornalista

Giorgio Pezza, unisce le competenze di professionisti esperti con

la creatività di giovani tecnici e grafici. Un prodotto

multimediale, che ha l’obiettivo di uscire dai confini dell’Umbria

per valorizzare nuovi percorsi di aggiornamento del personale

della PA a tutto vantaggio degli italiani”.