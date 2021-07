(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Aumento temperature e qualità dell’aria: domenica 25 luglio disagio intenso sulle zone costiere

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, informa che domani, domenica 25 luglio, il disagio fisico sarà prevalentemente intenso sulle zone costiere. La qualità dell’aria sarà buona/discreta.

Per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 luglio è segnalata una situazione molto variabile per l’ingresso di una perturbazione, che dovrebbe abbassare la condizione di caldoafoso almeno nella seconda parte della giornata, riportandolo su un valore in prevalenza debole/moderato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della protezione civile comunale: https://www.comune.venezia.it/it/content/ondate-calore

[Qui il volantino 2021](https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/2021%20OCIO%20AL%20CALDO.pdf) sulle ondate di calore con i consigli da adottare e i numeri telefonici utili

Venezia, 24 luglio 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

