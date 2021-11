(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Aumento bollette, Bond: “A rischio gli impianti sportivi. I Comuni non ce la fanno”

“Le attività sportive di base sono a rischio. I giovani atleti potrebbero non avere più un posto dove allenarsi e anche le società che fanno attività sociale potrebbero ritrovarsi bloccate. A meno che il governo non intervenga per aiutare i Comuni a tenere aperti gli impianti”. Così in una nota il deputato Dario Bond, che raccoglie la preoccupazione di diversi amministratori locali.

“Tenere aperti palaghiaccio, piscine e palasport costa di più, con l’aumento dei costi energetici. Mi sono stati segnalati aumenti anche di 80-100mila euro l’anno. Cifre insostenibili per le casse dei Comuni, che sono costretti o a chiudere o ad aumentare le tariffe, rendendo di fatto impossibile l’attività sportiva di base dei giovani atleti. È necessario che il governo e il Coni si attivino per scongiurare la chiusura. Non possiamo permettere di perdere lo sport, non solo per i futuri atleti, ma anche per bambini e ragazzi per i quali l’attività sportiva rappresenta un importante mattone della crescita e della formazione. Soprattutto, non possiamo permettercelo, a pochi anni dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. A tal proposito, sto lavorando ad alcuni emendamenti, che presenterò in maniera trasversale, con colleghi di diversi partiti. La questione è troppo importante”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this