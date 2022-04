(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Camera dei Deputati

22 aprile 2022

Audizioni sul trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova

Martedì alle 12,45 diretta webtvMartedì 26 aprile, la Commissione Trasporti svolge le audizioni informali sul progetto di trasferimento dei depositi petrolchimici nel porto di Genova:

ore 12.45 esperto della materia, prof. Andrea Pirni (in videoconferenza);

ore 13.00 amministratore delegato di Superba srl, Alessandro Gentile;

ore 13.15 amministratore delegato della Attilio Carmagnani “AC” S.p.A., Emilio Carmagnani;

ore 13.30 rappresentanti di FILT-CGIL Genova (in videoconferenza), FIT-CISL Liguria (in videoconferenza) e UILTRASPORTI Liguria (in videoconferenza);

ore 14.00 rappresentanti del Comitato Multedo per l’ambiente (in videoconferenza) e del Comitato Officine Sampiardarenesi (in videoconferenza);

ore 14.30 presidente del Municipio II Genova Centro Ovest, Michele Colnaghi (in videoconferenza), e presidente del Municipio VII Genova Ponente, Claudio Chiarotti;

ore 15.00 presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

