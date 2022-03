(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Camera dei Deputati

1 marzo 2022

Audizioni su riforma ordinamento giudiziario – Mercoledì dalle 16 diretta webtvMercoledì 2 marzo, la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni:

ore 16Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo; Armando Spataro, già procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino; Domenico Airoma, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino; Giuliano Castiglia, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo;

ore 17Eugenio Minniti, avvocato penalista.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

