Camera dei Deputati

20 novembre 2021

Audizioni su bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Lunedì dalle 10 diretta webtvLunedì 22 novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato (Aula V Commissione per i deputati, Aula 5 ª Commissione del Senato per i senatori), nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono le audizioni, in videoconferenza, di:

Ore 10.00 rappresentanti dell’ASVIS;

Ore 10.30 Commissario straordinario per l’emergenza sisma area etnea, Salvatore Scalia;

Ore 11.00 rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Ore 12.30 Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini;

Ore 14.00 CGIL, CISL, UIL, UGL;

Ore 15.30 Confindustria;

Ore 16.30 ABI;

Ore 17.00 Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA);

Ore 17.30 CONI, Sport e Salute S.p.A.;

Ore 18.15 ISTAT

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

