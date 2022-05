(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Attribuito il 20° premio “Barca dell’anno”: la cerimonia stasera al Salone nautico

Un riconoscimento ai cantieri che si sono distinti per la produzione delle imbarcazioni più innovative ed ecosostenibili. S’è svolta stasera al Salone nautico di Venezia (in area sommergibile Dandolo), alla presenza della presidente del Consiglio comunale in rappresentanza dell’Amministrazione, la cerimonia di attribuzione del 20° premio “Barca dell’anno”, promosso dalla rivista ‘Vela e Motore’.

Un attestato che premia l’approccio green dei produttori nautici, espresso nel progettare imbarcazioni adatte a solcare parchi marini e aree protette ma anche, ad esempio, studiando linee da abbinare ai sistemi di propulsione elettrici/ibridi di ultima generazione.

I premi sono stati conferiti da una giuria composta da quattro esperti del settore: Paola Gualeni, docente di progetto della nave dell’Università degli studi di Genova, Carlo Nuvolari progettista e cofondatore di uno studio di design navale, Giorgio Gallo, esperto di certificazione di navi e Gianni Darai, consigliere di Assonautica Venezia.

Premiate tre categorie con altrettante targhe: “Superyacht”, “Prodotto o imbarcazione” e infine “Menzione speciale”, quest’ultima assegnata ad una rete di colonnine elettriche per la nautica, segnale di incentivo del premio ‘Barca dell’anno’ verso lo sviluppo dell’alimentazione elettrica.

Venezia, 30 maggio 2022

