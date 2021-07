(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 —————————————————————

Attivo il servizio di Guardia Medica Turistica e di assistenza medica per i villeggianti a Montepiano

Tutti gli orari e le sedi

Scritto da Vania Vannucchi 12 luglio 2021

Prato – Riparte il servizio di guardia medica turistica per chi soggiorna a Montepiano. Il servizio è rivolto ai cittadini italiani non iscritti all’anagrafe del comune di Vernio o Comuni limitrofi, ai cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia, ai cittadini stranieri comunitari in possesso della Tessera Europea Assistenza Malattia, ai cittadini stranieri non comunitari in possesso della modulistica rilasciata dall’Azienda Sanitaria secondo la Convenzione di sicurezza sociale del Ministero della salute che si trovano in soggiorno temporaneo a Montepiano e necessitano di visite e/o controlli ambulatoriali.

E’ possibile rivolgersi sia agli Ambulatori della Medicina Generale o a quelli della Guardia Medica Turistica diurna a seconda del periodo.

Le prestazioni sono soggette al pagamento per concorso spese di servizio.

Ambulatori Misericordia di Montepiano in via dell’ Appennino 11 c/o Misericordia di Montepiano (medici di famiglia)

Fino al 16 luglio 2021

– Dottor Mensurati: martedì dalle ore 16-18, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

– Dottor Azzaro: giovedì pomeriggio 16.00-18.00

Le visite “occasionali” sono compensate direttamente dall’assistito al medico di medicina generale con le seguenti tariffe omnicomprensive:

– € = 15,00 euro visita ambulatoriale

– € = 25,00 euro per la visita domiciliare

Ambulatorio di via dell’Appennino 13 (Guardia medica turistica diurna)

Nei seguenti fine settimana: 10-11 luglio (l’11 solo 8.00-14.00), 17-18 luglio, 24-25 luglio dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Dal 26 luglio al 29 Agosto – tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è presente il servizio di Guardia Medica turistica.

Ai medici in servizio per la guardia medica turistica, per le prestazioni richieste ed effettuate nelle ore diurne 8.00-20.00, è dovuto da partedel cittadino non residente un contributo per concorso alle spese di servizio nella misura di seguito indicate:

– € 10,00 per visita breve finalizzata alla continuità terapeutica

– € 15,00 per visita ambulatoriale

– € 25,00 per prestazioni domiciliari

I medici addetti al servizio di guardia medica turistica dovranno rilasciare al cittadino regolare ricevuta conforme alle norme fiscali.

Per dette spese mediche non sono previsti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

[Tutte le informazioni a questo link](https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/emergenza-e-urgenza/609-la-guardia-medica/14747-guardia-medica-turistica)

Vania Vannucchi

Staff Direzione Generale

🔊 Listen to this