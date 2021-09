(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Attivo da oggi il nuovo canale Telegram del Comune

Porelli: “Un mezzo di comunicazione intuitivo, smart e fruibile da tutti, che offre l’opportunità di ricevere informazioni in tempo reale, per una miglior efficienza del rapporto tra amministrazione e cittadini”

È attivo da oggi il nuovo canale Telegram del Comune di Vicenza.

I cittadini potranno essere, così, informati, in tempo reale, su bandi e avvisi pubblici, variazioni degli orari degli sportelli comunali, modifiche alla viabilità per lavori e cantieri, e molto altro.

“Il servizio di messaggistica istantanea si aggiunge agli altri canali già in uso dall’amministrazione comunale per le comunicazioni ufficiali – spiega l’assessore con delega all’innovazione tecnologica Valeria Porelli – . Il nuovo canale ci consente di ampliare, infatti, ulteriormente le possibilità di contatto con i cittadini con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia. Si tratta di un canale intuitivo, smart e fruibile da tutti, che offre l’opportunità di ricevere informazioni in tempo reale per una miglior efficienza del rapporto tra amministrazione e cittadinanza”.

Per seguire il Comune di Vicenza su Telegram è necessario scaricare l’applicazione (gratuita) sul proprio smartphone o tablet (è disponibile anche la versione desktop); usare il box di ricerca per trovare “@ComuneVicenza” e unirsi al canale, contraddistinto dal logo del Comune.

Ogni volta che sarà pubblicato un aggiornamento, si riceverà una notifica (è prevista anche l’opzione “silenzia” che consente di far parte del canale senza, però, ricevere notifiche).

Telegram si aggiunge agli altri servizi del Comune già attivi, che vanno dall’Urp al sito [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it/), ai social istituzionali Facebook (@cittadivicenza), Instagram (@comunedivicenza), Twitter (@cittadivicenza) fino al canale YouTube (@cittadivicenza).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza, al link: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,293130.

Link al canale: https://t.me/ComuneVicenza.

🔊 Listen to this