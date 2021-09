(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Attività produttive, bando “Sicilia in digitale”, Turano: «Alle 16 già mille domande pervenute»

«Alle 16 abbiamo già raggiunto le mille domande per il bando “Sicilia in digitale”, un dato che ci conforta sul grande successo di questa iniziativa del governo Musumeci». Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

«Questa mattina – spiega Turano – abbiamo preferito slittare di qualche ora l’apertura della piattaforma gestita da InfoCamere per consentire un riallineamento della stessa che assicurasse una corretta e fluida presentazione delle istanze. Alle ore 13, come già comunicato sul sito, la piattaforma ha cominciato a ricevere le domande senza riscontrare alcun problema».

«I numeri che registriamo indicano un grande apprezzamento da parte delle imprese nei confronti di questa misura – aggiunge – e cercheremo di trovare le risorse per rifinanziarla e consentire l’accesso ad altre imprese».

La presentazione delle istanze online sul portale https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/ è consentita fino alle ore 17 di mercoledì 20 ottobre 2021.

