ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PM

Controlli serrati per la PM di Castiglion Fiorentino per il rispetto delle normative anti COVID ma non solo.

Gli agenti durante il lockdown fermavano una donna per dei controlli, la signora, cinquantenne residente a Mercatale di Cortona, dichiarava di volersi recare ad Arezzo per andare in farmacia. Gli agenti, stupiti dalla risposta, fanno presente che dovrebbe recarsi alla farmacia più vicina alla sua abitazione. Quando la donna ha capito che doveva tornare indietro, ha accelerato e si è diretta volontariamente fuori strada. I vigili hanno prestato immediatamente soccorso e chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari si scopre che la donna ha 38,5 di febbre. Viene attivato il protocollo COVID e la donna viene ricoverata al San Donato. Per fortuna è risultata negativa al tampone ma positiva a diversi tipi di sostanze stupefacenti. E’ scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, il ritiro della patente ed il sequestro del mezzo.

attimi movimentati alla stazione d Castiglion Fiorentino. La Polizia Municipale riceve una chiamata per una persona sdraiata a terra senza esanime alla locale stazione. Giunti sul posto trovano un marocchino, probabilmente ubriaco, che mette in atto immediatamente un comportamento ostile nei confronti dei vigili, rifiutando di dare le generalità, insultando ripetutamente gli agenti e cercando di colpirli. Solo dopo circa trenta minuti riuscivano ad identificare l’uomo con numerosi precedenti alle spalle. Denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Una persona di colore che camminava lungo la sr71, appena si accorge dell’auto della PM, si nasconde in una piccola strada non asfaltata. Gli agenti si accorgono dello strano movimento e seguono l’uomo. Una volta fermato, fornisce alla PM un carta d’identità alterata. L’uomo, nigeriano di 39 anni, veniva accompagnato in Questura per essere foto segnalato e poi denunciato per falsità materiale.

