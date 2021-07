(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 21 luglio 2021

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo avviso per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute

Atteso a Cagliari un rialzo delle temperature per la giornata di giovedì 22 luglio

Potranno toccare i 36 °C le temperature attese a Cagliari per la giornata di domani, giovedì 22 luglio 2021. A lanciare l’allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è il Ministero della Salute che stamani ha diffuso un nuovo avviso codice giallo – livello 1 (link più sotto).

