dom 22 agosto 2021

Attenzione rinforzata nel cagliaritano per pericolo incendio alto il 23 agosto

Ancora codice arancione l’allerta lanciata dalla Protezione Civile regionale

Rimane alta anche lunedì 23 agosto 2021, l’allerta per pericolo incendio nel cagliaritano. Le condizioni climatiche che in questo periodo stanno caratterizzando le giornate isolane, hanno portato la Protezione Civile regionale ad emettere un nuovo bollettino codice arancione, che interessa inoltre la fascia costiera tra Santa Teresa Gallura e Budoni.

In queste zone – precisa il bollettino – le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. Pertanto, l’attenzione sarà rinforzata.

Previsione di pericolo incendio medio – codice giallo nel resto della Sardegna.

Il bollettino della Protezione Civile regionale: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/32f20e5a-4f28-4d00-a1e7-16cf9d18a939_BPI_prot_n_14693_del_22-08-2021.pdf

Con preghiera di cortese diffusione.

