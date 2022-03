(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Attacco informatico alla pagina Facebook di Odg Toscana

Presentata denuncia alla Polizia Postale di Firenze

Un attacco informatico semi-automatico ha colpito nella tarda serata

di lunedì 21 marzo il profilo Facebook di Odg Toscana. Oggetto

dell’attacco è stato il post di solidarietà pubblicato da Odg Toscana

a sostegno della redazione di Siena News, a sua volta colpita da un

attacco simile. In poco meno di dieci minuti, sono arrivati oltre 250

commenti relativi a tematiche no vax: proteste contro la cosiddetta

dittatura sanitaria e l’obbligo vaccinale, definito una schiavitù,

attraverso commenti scritti con testi in maiuscolo, foto e/o video. I

commenti sono stati bloccati dopo pochi minuti mentre hanno continuato

ad arrivare reazioni negative al post dai medesimi utenti. Odg Toscana

ha presentato denuncia alla Polizia Postale che ha salvato i commenti

e attivato le indagini tramite la propria unità informatica. “Episodi

di questo tipo sono purtroppo frequenti negli ultimi tempi e hanno

interessato testate locali e personaggi politici – ha commentato

Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana – Si tratta di azioni

intimidatorie che sfruttano tematiche sensibili per fomentare l’odio

online, spesso condotte con tecniche semi-automatiche. Ricordiamo a

tutti i giornalisti e alle testate che dovessero essere colpiti che è

importante denunciare questi episodi alle autorità competenti”.

