(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Attacco hacker, Dreosto (Lega): alzare difese cyber. Cooperazione con Nato e Israele per fronte a contrasto attacchi

Bruxelles, 11 mag – “L’attacco hacker di queste ore in Italia ci vedono preoccupati. Necessario alzare le difese per quanto riguarda la cyber sicurezza che deve diventare una priorità per questo governo. Importante anche rafforzare la cooperazione su questi temi con l’Alleanza Atlantica e con Israele, paese all’avanguardia nel settore, per creare un fronte Occidentale per contrastare in maniera più efficace e sinergica questi attacchi. La preoccupazione è che la guerra cibernetica vada a intensificarsi nei prossimi mesi e anni. Non possiamo farci trovare impreparati.”

Lo dichiara Marco Dreosto, europarlamentare, relatore ombra del dossier al parlamento europeo sulle tecnologie critiche per la sicurezza e difesa e componente titolare della Commissione INGE sulle interferenze straniere in Unione europea.

