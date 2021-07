(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – Qualche nuovo bus in strada non è rilancio – Per la giunta Raggi ogni occasione e’ buona per trasformare un’iniziativa in un teatrino mediatico. Peccato che non è presentando per l’ennesima volta i “nuovi bus” che si può coprire il fallimento di Atac, le assunzioni in Giunta fuori tempo massimo, la gestione dell atac sotto la lente della Corte dei Conti per non parlare le troppe gaffe sulle vetture presentate come ecologiche con il motore diesel.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: “E’ ora di reagire contro una sindaca che non fa nulla per Roma – continua Bordoni – bruciano gli autobus e Raggi dice che Atac sta rinascendo. Il risanamento e rilancio di Atac e anche di Roma sono sempre più lontani. L’inadeguatezza e l’inaffidabilità dell’amministrazione Raggi sta affossando le aziende capitoline e portando caos è degrado nella città.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

