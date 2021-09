(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 AST: NEVI (FI), POSITIVO COLLOQUIO CON GIORGETTI

“A margine del question time odierno alla Camera ho avuto un colloquio cordiale con il Ministro Giorgetti su Ast. Mi ha ribadito, al di là delle dichiarazioni appena rilasciate, che sta seguendo personalmente la vicenda della cessione del sito produttivo di viale Brin ed è molto fiducioso del buon esito dell’operazione. L’ho trovato molto informato e cosciente dell’importanza del sito ternano per la siderurgia italiana. Giudico positivo questo colloquio, ma chiaramente vanno tenuti gli occhi ben aperti fino alla fine e noi di Forza Italia manterremo alta l’attenzione su questa vicenda, che interessa non solo Terni ma l’intero Paese”. Così, in una nota, il vice presidente del gruppo Forza Italia alla Camera Raffele Nevi.

