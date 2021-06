(AGENPARL) – ROMA, sab 05 giugno 2021

E’ tempo di finali agli Assoluti Herbalife allo stadio del nuoto di Riccione. Alla vigilia del torneo di qualificazione olimpica, riservata a duo e squadra, che si disputerà a Barcellona dal 10 al 13 giugno, le gare nazionali di nuoto sincronizzato proseguono con le eliminatore del combo al mattino (25 team al via) e le finali del solo free (start alle 16.15) e dello stesso libero combinato in serata (inizio 18.45) in diretta streaming Rai Sport e differita alle 22.30 su Rai Sport + HD. Dopo il doppio turno di eliminatorie del libero combinato la classifica provvisoria vede in cima le dieci ragazze della Busto Nuoto con 85.9333. Con meno di un punto di ritardo (0.9666) seguono quelle della Rari Nantes Savona guidate dalla neo singolista degli Europei di Budapest 2021 Marta Murru.

IL PROGRAMMA. Dopo le eliminatorie del solo di giovedi, dell’esercizio a squadre e delle eliminatorie di duo e duo misto venerdì; nel pomeriggio le finali del solo dalle 16:15 alle 17:30 e del libero combinato dalle 18:45 alle 20:15 con la diretta streaming su raisport.rai.it e la differita dalle 22:30 su Rai Sport + HD. Domenica finale della prova a squadre dalle 9:35 alle 11:00 in diretta su Rai Sport + HD e di duo e duo misto dalle 12:15 alle 14:15 in diretta streaming su raisport.rai.it e in differita dalle 22:30 su Rai Sport + HD.

HERBALIFE NUTRITION TITLE SPONSOR. Herbalife Nutrition, azienda leader mondiale nel settore della nutrizione e del benessere che persegue l’obiettivo di aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, è il title sponsor del campionato italiano assoluto estivo di nuoto sincronizzato, in programma da giovedì 3 a domenica 6 giugno allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Un evento sportivo al quale partecipano i più promettenti, giovani, sincronette italiani che, proprio da questa competizione, saranno selezionati per rappresentare l’Italia nelle più importanti gare sportive internazionali. Il nuoto sincronizzato, rinominato dalla FINA anche “nuoto artistico” a partire dal 2017, richiede capacità acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, oltre a un’esatta coordinazione dei tempi e padronanza dell’apnea subacquea. Una disciplina natatoria unica nel suo genere, che unisce nuoto, elementi ginnici e danza, grazie ai quali gli atleti riescono a eseguire, in vasca, esercizi coreografici, sia tecnici che liberi, davvero straordinari.

Anche questa collaborazione rafforza ulteriormente il legame tra Herbalife Nutrition e il mondo dello sport. Da oltre 40 anni il suo impegno si traduce sia nella ricerca e sviluppo di prodotti specifici per la corretta integrazione, sia nella sponsorizzazione di atleti, squadre ed eventi sportivi in tutto il mondo. A livello italiano, Herbalife Nutrition è a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in qualità di Sponsor Ufficiale. Un’intesa estremamente importante, che ha avuto inizio a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Rio, è proseguita anche durante le Olimpiadi Invernali del 2018 a Pyeongchang e accompagnerà a Tokyo l’Italia Team. L’Azienda dal 2011 è anche Fornitore Ufficiale della Federazione Italiana Nuoto e della squadra di pallavolo Trentino Volley e supporta campioni italiani come Arianna Errigo, Simona Quadarella, Arianna Fontana, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli.

Informazioni su Herbalife Nutrition: Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e specifiche soluzioni nutrizionali e una comprovata opportunità commerciale per i suoi distributori indipendenti dal 1980. La società offre prodotti di alta qualità e sviluppati da oltre 300 ricercatori e scienziati, venduti in 94 Paesi da distributori indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i propri clienti ad abbracciare uno stile di vita più sano e più attivo. Attraverso le attività globali di CSR, Herbalife Nutrition supporta Herbalife Nutrition Foundation (HNF) e il suo programma “Casa Herbalife” per offrire e sostenere una corretta nutrizione nelle comunità di tutto il mondo. Herbalife Nutrition ha circa 9.500 dipendenti in tutto il mondo e le sue azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE: HLF) con un fatturato netto di 5,5 miliardi di dollari nel 2020. Per ulteriori informazioni, visita www.herbalife.it o www.iamherbalife.com. Herbalife Nutrition invita, inoltre, gli investitori a visitare il sito web di investor relations ir.herbalife.com in cui si trovano tutti gli aggiornamenti.

Foto Diego Montano / DBM

Fonte/Source: https://www.federnuoto.it/feed-rss-sincro/36932-assoluti-herbalife-appuntamento-con-le-finali-di-solo-e-combo.html