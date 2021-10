(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Modena, 30 ottobre 2021

Associazione e cittadini, Amministrazione Comunale ed Hera: in

centro storico raccolte oltre 15.000 cicche

Continua l’impegno del Comune di Modena, di Hera e soprattutto della collettività per migliorare il decoro in città.

Sabato 30 ottobre l’attenzione si è concentrata su un particolare aspetto del progetto, la lotta ai mozziconi di

sigaretta, che ancora troppo spesso i fumatori gettano a terra. Per contrastare il fenomeno, dalle 9 alle 12 della

mattina di sabato cittadini e associazioni si sono mobilitati per collaborare a ripulire il centro storico e

sensibilizzare i modenesi ad una maggiore attenzione all’ambiente

Distrazione? Disinteresse? Scarsa consapevolezza del danno che si crea? A prescindere dalla ragione alla base

di questo gesto, gettare a terra un mozzicone di sigaretta crea uno dei fenomeni che maggiormente concorrono a

generare il degrado di una città. Le cicche trasmettono un senso di sporcizia, sono difficili da rimuovere, dato che

rimangono incastrati in tutti gli interstizi dove le scope e i mezzi meccanici di spazzamento non riescono ad

arrivare, e soprattutto sono numerosissime: si stima che, nel 2020, sul solo territorio comunale ne siano state

raccolte circa 150 tonnellate. Il mozzicone, inoltre, è piccolo ma molto inquinante: benché il carico nocivo di ogni

singola cicca sia relativamente basso, nell’ordine dei microgrammi, l’elevata quantità di questo rifiuto

nell’ambiente rappresenta un’emergenza alla quale porre rimedio.

Proprio per questa ragione, il progetto per il decoro urbano – promosso da Hera in collaborazione con il Comune

di Modena e avviato lo scorso settembre – ha tra i suoi quattro focus principali proprio la lotta all’abbandono di

mozziconi di sigaretta. Un problema evidentemente molto sentito dal mondo dell’Associazionismo modenese e

dagli stessi cittadini, che questa mattina si sono dati appuntamento – assieme ai tecnici di Hera – in piazza

Grande per un intervento di raccolta straordinario di questi insidiosi rifiuti. Un’iniziativa che ha anche il fine di

promuovere comportamenti virtuosi nei cittadini e in particolare nei fumatori, chiamati a un approccio più

responsabile rispetto a un gesto che, nonostante possa apparire di poco conto, nel complesso ha un grave

impatto sull’ambiente.

Si è trattato dunque di un’importante azione volta a migliorare il decoro in città, durante la quale i tanti volontari

presenti si sono adoperati per raccogliere le cicche che si insinuano fra le fughe delle caratteristiche

pavimentazioni a ciottoli e cubetti in porfido, sulle quali gli operatori Hera non possono o non riescono ad

eseguire la raccolta meccanizzata. Complessivamente, nell’arco delle tre ore di durata dell’intervento, sono state

raccolte da terra oltre 15mila cicche di sigaretta. Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente e i

Consiglieri del Quartiere 1 – Centro Storico, la Polizia Locale, il Lions Club di Modena, e le associazioni Plastic

Free e Cittadini Attivi del Quartiere 1.

I volontari e i tutor ambientali presenti alla manifestazione, oltre ad informare sulle corrette modalità di

smaltimento di questo particolare rifiuto – ad esempio ricordando che a Modena ci sono oltre 5.000 cestini per

cartacce e mozziconi, letteralmente uno ogni poche decine di metri – hanno anche distribuito ai passanti comodi

posacenere da tasca, piccolo e leggero accessorio che ogni fumatore può portare con sé per evitare, in qualsiasi

situazione, di gettare a terra i resti della propria sigaretta.

