(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Comunicato Stampa

Dal 2 al 4 dicembre 2021 Assocalzaturifici presente ad Istanbul alla rassegna Export Gateway to Africa

ASSOCALZATURIFICI: L’INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA ALLA CONQUISTA DEI MERCATI AFRICANI

Milano, 1 dicembre 2021 –

La scarpa italiana in vetrina in Turchia. Dal domani, 2 dicembre 2021, al 4 dicembre 2021, Assocalzaturifici porta il know how e il meglio del settore calzaturiero ad Istanbul e sarà presente con un corner informativo alla rassegna fieristica “Export Gateway to Africa”. Per tale occasione, verranno allestite all’interno dell’area espositiva 12 vetrine ognuna dedicata ad uno dei 12 brand che hanno partecipato alla precedente edizione di Aymod in primavera, con lo scopo di mettere in evidenza i valori di artigianalità, eccellenza ed heritage dei maestri calzaturieri italiani.

“La manifestazione turca è dunque una prospettiva interessante – afferma Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici – per incontrare una clientela con cui al momento, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non è possibile interloquire in presenza in Italia o nei Paesi di provenienza ma che rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità, in un segmento differente da quello in cui operano la maggior parte dei calzaturieri italiani”.

