(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, martedì 10 agosto 2021

Assestamento al bilancio regionale 2021:

gli interventi previsti nei settori opere pubbliche, viabilità e manutenzione stabili, impiantistica sportiva, difesa del suolo e gestione del territorio

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa riguardo agli interventi finanziati negli ambiti di competenza con l’approvazione del secondo provvedimento di assestamento al bilancio regionale 2021.

Per definire il II° assestamento di bilancio approvato il 30 luglio scorso, a livello generale si sono rese necessarie delle scelte poiché le richieste complessive per ogni singolo assessorato risultavano superiori alle disponibilità effettive. “In tal senso -evidenzia l’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio Carlo Marzi- nel settore delle opere pubbliche e della difesa del territorio, le scelte sono state condivise e orientate sugli interventi ritenuti prioritari ed effettivamente realizzabili, sulla base delle necessità e priorità indicate dai comuni”.

Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche, viabilità, manutenzione stabili e impianti sportivi vedono uno stanziamento complessivo di 11,3 milioni di euro, destinato ai seguenti interventi:

– di completamento del 1° lotto del Polo universitario di Aosta, il cui stato di avanzamento dei lavori è pari a circa l’85%, con la sistemazione della Piazza d’armi e la messa in sicurezza degli edifici ex caserme Beltricco e Giordana;

– di manutenzione straordinaria del manto di copertura della sede dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali a Saint-Christophe, con miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio;

– di manutenzione della Caserma del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta con realizzazione di nuova struttura a collegamento coperto tra i due corpi di fabbrica;

– di sostituzione di serramenti della biblioteca comprensoriale di Chatillon a contenimento delle infiltrazioni d’acqua, delle dispersioni energetiche con riduzione dei costi di gestione della struttura;

– di prosieguo dell’attività di ispezione sui ponti e viadotti posti lungo la rete viaria regionale, di ricostruzione del ponte in località Chevril in comune di Aymavilles, delle progettazioni dei lavori di risanamento del ponte sulla strada regionale 15 in comune di Brissogne e del ponte sulla regionale 26 di Cerellaz, in comune di Avise;

– di consolidamento di un tratto della strada regionale 45 della val d’Ayas, con messa in sicurezza e risanamento della muratura di sostegno e posizionamento di una nuova barriera stradale;

– di manutenzioni straordinarie presso immobili di proprietà, non adibiti a sedi di uffici e/o adibiti ad uso scolastico.

I finanziamenti ai comuni per l’impiantistica sportiva riguardano interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di interesse regionale, i lavori di adeguamento della struttura del Palaindoor e la realizzazione del nuovo manto di copertura della pista di atletica del campo Tesolin di Aosta, la manutenzione di alcuni tratti della pista ciclabile e dei centri sportivi Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean e Forum Sport Center di Courmayeur.

E’ stata inoltre interamente finanziata la realizzazione del nuovo Campo di tiro a volo nel comune di Châtillon.

– di mitigazione del rischio da caduta massi in località Tache in comune di Gressone-La-Trinité, Stigliano in Comune di Pont-Saint-Martin, in località Flassin in Comune di Saint-Oyen, in località La Bedeguaz in Comune di Saint-Denis, e sulla strada regionale 17 in Comune di Roisan;

-di realizzazione di barriere paramassi e di potenziamento della rete regionale di monitoraggio dei fenomeni franosi;

-di realizzazione di paravalanghe, nel bacino di Veynes-Pezon a Oyace, nel bacino di Tsaseche a Cogne e in località Palleusieux a Pré-Saint-Didier, con integrazione del paravalanghe nel bacino del Bardoney in frazione Breuil Cervinia a Valtournenche e Mont du Parc-Champ du Tronc a La Thuile.

“Per la realizzazione degli interventi sopradescritti -conclude l’Assessore Carlo Marzi- in sede di assestamento sono state individuate diverse fonti di finanziamento, tratte da disponibilità su fondi regionali e su fondi statali. Per altri interventi si stanno valutando ulteriori finanziamenti statali e sul Programma di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

🔊 Listen to this