(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, lunedì 28 marzo 2022

Assessore Luciano Caveri partecipa all’assemblea RAV: Preoccupazione per costo pedaggi e attesa su nuovi assetti societari

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri, nella sua veste di delegato alle Partecipate, ha preso parte all’Assemblea degli azionisti della RAV (Raccordo autostradale Valdostano), di cui la Regione è socia di minoranza con il 42%.

Annunciando il voto favorevole sul Bilancio 2021, il rappresentante regionale ha preso atto della delicata situazione finanziaria della Società anche a causa del calo dei passaggi dovuto alle conseguenze della pandemia.

“L’occasione – spiega l’Assessore Caveri – è servita per ribadire la preoccupazione per il costo dei pedaggi, anche se congelati nell’ultimo periodo e l’attesa di conoscere i nuovi assetti societari con il ritorno dello Stato nella Società Autostrade, oggi socio di maggioranza attraverso il Traforo del Monte Bianco”.

“Abbiamo preso atto dell’enorme importo – aggiunge Caveri – dei lavori futuri di manutenzione e di messa in sicurezza del tratto autostradale e degli scenari necessari per garantire la tenuta finanziaria di questa tratta, che fa parte della Rete Transeuropea dei Trasporti ed è essenziale per la mobilità turistica e per quella dei residenti per i quali abbiamo auspicato soluzioni organiche per un risparmio significativo sulle tariffe autostradali. Per rendere più sereno il futuro della RAV si prospetta, infatti, un allungamento della concessione dal 2032 al 2050 o una fusione con il Traforo del Monte Bianco”.