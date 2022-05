(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 26/05/2022

Assemblea regionale ALI Abruzzo con il Presidente Nazionale Matteo Ricci, Confermato presidente Giacomo Carnicelli, Alessandro Paglia nuovo direttore

Si è svolta oggi a L’Aquila l’assemblea regionale di ALI Abruzzo, Associazione delle Autonomie Locali. All’iniziativa era presente il presidente nazionale Ali, nonché sindaco di Pesaro Matteo Ricci, oltre a sindaci provenienti da tutta la regione. Tra i temi affrontati la necessità di un rafforzare un soggetto di raccordo e coordinamento dei sindaci, anche al fine di affrontare al meglio le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, di impostare politiche a livello territoriale. Nel corso dell’assemblea è stato riconfermato presidente Regionale dell’Associazione Giacomo Carnicelli, presidente del Consiglio comunale di Tornimparte, ed è stato votato il nuovo direttore Alessandro Paglia, consigliere comunale ad Opi. I Sindaci intervenuti hanno rappresentato la volontà di fare fronte comune di fronte alle criticità del territorio e, di lavorare su tematiche concrete per dare risposte ai cittadini e ai Comuni che sono i soggetti più vicini alle persone e che negli ultimi anni hanno svolto un ruolo fondamentale per tenere unito il tessuto sociale a partire dalla risposta alla crisi economica e sanitaria. L’associazione si pone l’obiettivo di raggiungere velocemente i 100 comuni aderenti in Abruzzo, così da rappresentare in modo adeguato le istanze del territorio sia in sede regionale, nazionale che europea. “Stiamo raccogliendo molto interesse – dichiara il presidente Giacomo Carnicelli – lavoriamo alle adesioni, l’appuntamento è in autunno per definire gli organi e le cariche così da includere i nuovi comuni che stanno entrando nella nostra rete”.

🔊 Listen to this